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13 ноября, 15:38

Происшествия

"Лежал на асфальте": что известно о покушении на бывшего советника экс-премьера Украины

Автомобиль взорвался на юге Москвы утром 13 ноября. При взрыве пострадал бывший советник экс-премьера Украины. По неофициальным данным, под автомобилем было заложено самодельное взрывное устройство. Все подробности случившегося – в материале Москвы 24.

Фото: Москва 24

Черная Toyota Fortuner взорвалась на Кировоградской улице в столичном районе Чертаново Северное. Водителя выбросило из салона на дорогу, он получил тяжелые травмы. Улицу полностью перекрыли, на месте работали следователи, кинологи, Росгвардия, ОМОН и пожарные.

Пострадавшим оказался 72-летний кандидат исторических наук, бывший советник экс-премьера Украины Николая Азарова Сергей Заворотный. По данным СМИ, ему оторвало левую руку, также он получил ушиб мозга, открытый перелом голени и перелом ребер. Мужчина госпитализирован, ему оказывается помощь.

По информации источника "Известий", Заворотный впал в кому. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, хирурги проводят операцию.

Изначально причиной взрыва назвали неисправности газового оборудования. Однако, по информации SHOT, под водительское сиденье могли заложить самодельное взрывное устройство (СВУ). Оно сработало через несколько минут после того, как автомобиль выехал со двора. Мощность СВУ составила около 300 граммов, отметили в СМИ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом организованной группой.

Видео: MAX/"Столичный СК"

Известно, что политолог регулярно давал экспертные комментарии и оценку политике украинских властей. В частности, он критиковал президента страны Владимира Зеленского и его решения после 2019 года.

В свою очередь, Азаров связал взрыв автомобиля в Москве с украинскими спецслужбами.

Это 100% украинский след. 100%. Потому что он ведет такую серьезную, большую работу. Это, конечно, очень неприятное, тяжелое известие для меня.
Николай Азаров
экс-премьер Украины

Он также охарактеризовал бывшего коллегу как одного из наиболее компетентных специалистов по Украине.

Политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с News.ru предположил, что Заворотный мог представлять угрозу для Зеленского. По его словам, усиление террористической активности на территории России может быть связано с попытками сорвать мирное урегулирование украинского кризиса.

"Он лежал на асфальте"

Фото: Москва 24

Автомобиль Заворотного взорвался во время движения по Кировоградской улице. Перед этим машина успела проехать несколько сотен метров после выезда со двора.

Москвичка Наталья, проживающая на этой же улице, в момент ЧП находилась в магазине. Хлопок был таким громким, что в округе у автомобилей сработали сигнализации, рассказала она "Осторожно, Москва".

Был громкий взрыв. Потом сразу приехали спецслужбы потоком. Перекрыли обе стороны улиц. Много МЧС, Росгвардия, скорая помощь.
Наталья
очевидец

Другая местная жительница рассказала, что во время взрыва она находилась на кухне.

"Я сидела на кухне, аж мне плохо сделалось. Что ж такое случилось? А потом через некоторое время увидела оцепление", – сказала она.

Еще один москвич застал взрыв, когда двигался во встречном направлении по проезжей части. По его словам, Заворотного выбросило через лобовое стекло, несмотря на пристегнутые ремни безопасности. После этого транспортное средство потеряло управление.

"Машина поехала прямо на меня, но остановилась буквально в метре. Я вышел из машины, подошел к пострадавшему, он лежал на асфальте", – поделился свидетель.

Очевидец проверил пульс Заворотного и вызвал скорую помощь.

Журналисты Mash указали, что за полчаса до взрыва Заворотный разговаривал со знакомым по телефону. После этого он поехал за город к родственникам.

При этом Заворотный редко появлялся у себя дома – летом и весной его не видели. Как уточнили соседи, мужчина всегда был вежливым и здоровался. Машину он обычно парковал в разных местах на платной стоянке стоимостью 10 тысяч рублей в месяц.

СК РФ квалифицировал подрыв автомобиля Сергея Заворотного как покушение на убийство

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