Система защиты учащихся от насилия и травли появится в Дубае

Фото: 123RF.com/isvo

Власти Дубая утвердили единые стандарты защиты учеников частных образовательных учреждений от жестокого обращения и других видов причинения вреда. Об этом сообщила газета Gulf News со ссылкой на управление по вопросам знаний и развития человеческого потенциала страны.

Основным элементом новой системы будет автоматизированная платформа для регистрации сообщений об инцидентах, где все сведения будут обрабатываться конфиденциально. Ее запуск запланирован на первый квартал следующего года. Система поможет образовательным учреждениям фиксировать все случаи травли и насилия.

Новые требования распространяются не только на школы и детские сады, но и на университеты. Ознакомительные встречи для разъяснения нововведений власти организуют с представителями образовательных учреждений в ноябре.

Ранее вице-спикер Госдумы Мария Воропаева призвала сделать единый документ, который регулировал бы профилактику травли в российских школах. По мнению парламентария, он должен установить порядок предупреждения и выявления случаев травли, а также разграничить полномочия ведомств.

Сложность, как считает Воропаева, в том, что травля чаще всего остается вне поля зрения учителей и родителей, а сами дети о ней обычно молчат.

