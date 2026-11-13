Москвичей предупредили о 8-балльных заторах из-за дождя и раннего разъезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вечером 13 ноября загруженность дорог Москвы может достигнуть 7–8 баллов из-за сильного дождя и раннего начала вечернего разъезда. Об этом сообщил столичный Дептранс.

По данным ЦОДД, движение затруднено в центре города, на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область. Наиболее интенсивный трафик ожидается на Волоколамском шоссе по направлению в область, Волгоградском проспекте, а также на ТТК в районе улицы Нижней Масловки в обоих направлениях.

В Дептрансе рекомендовали автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться городским. Если поездку нельзя перенести, лучше выехать до начала вечернего разъезда или после 20:00.

Водителям также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и заранее тормозить перед пешеходными переходами. Из-за осадков тормозной путь может увеличиться. Перед поездкой автомобилистам советуют проверить работу стеклоочистителей и уровень омывающей жидкости.

Кроме того, в ведомстве призвали не выезжать на дороги на летней резине, поскольку в дождливую погоду риск ДТП повышается.

Ранее сообщалось, что 13 ноября на погоду в городе будет влиять североатлантический циклон "Роми", который принесет дождь, которого в середине ноября не было почти 60 лет. В ночь на субботу, 14 ноября, в Москве ожидается сильнейший с 1967 года ливень. За "ночь великого дождя" выпадет объем воды, равный 290 Черкизовским прудам.