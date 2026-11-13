Число погибших при обрушении здания в Нью-Йорке выросло до 8 человек

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Как минимум 8 человек погибли и еще 17 пострадали при обрушении здания в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр города Зохран Мамдани в соцсети Х.

По его словам, среди раненых есть трое пожарных. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, в свою очередь, уточнила, что в числе погибших оказались двое детей. Речь идет о 9-летней девочке и 10-летнем мальчике, выяснил телеканал Fox News.

К настоящему моменту спасательная операция по поиску выживших под завалами завершена. В пожарном департаменте города определили, что жертв больше нет. Место происшествия передали под контроль нью-йоркского департамента зданий и полиции.

Трехэтажное здание обрушилось в квартале Флэтбуш в котлован на прилегающей строительной площадке 11 ноября около 16:00 по местному времени. Изначально спасатели не располагали полной информацией о том, сколько человек могли оставаться под завалами. При этом среди извлеченных из-под обломков оказалась беременная женщина.

