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13 ноября, 14:54

Политика

В ГД внесли проект о регулировании движения беспилотных авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект Федерального закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" разработан для регулирования таких машин на дорогах общего пользования.

Инициатива устанавливает постоянный контроль за эксплуатацией беспилотного транспорта, выходя за рамки экспериментальных правовых режимов. В частности, она определяет условия допуска высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дороги и трамвайные пути, обязанности и ответственность изготовителей, владельцев, эксплуатантов, водителей, операторов дистанционной поддержки.

Это также касается особенностей и ограничений эксплуатации таких автомобилей и условий обязательного страхования их владельцев. Кроме того, новый проект устанавливает, изменяет и отменяет обязательные требования к предпринимательской и другой деятельности вместе с правилами проверки их реализации. Планируется, что меры начнут действовать с 1 сентября 2027 года.

Ранее стало известно, что в России планируется запустить полностью беспилотный режим использования грузовиков "КамАЗ" в 2028 году. Такие автомобили смогут выехать на дороги после всех испытаний. Однако необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно.

Сейчас за движением беспилотных "КамАЗов" следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры.

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