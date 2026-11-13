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13 ноября, 13:59

Происшествия

На Урале мужчину приговорили к 3 годам колонии за стрельбу по людям у бара

Фото: depositphotos/belchonock

Суд в Нижнем Тагиле приговорил к 3 годам колонии строгого режима Дмитрия Челышева, открывшего стрельбу из травматического пистолета по людям у бара. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области в мессенджере MAX.

Инцидент произошел в ночь на 7 сентября прошлого года. Мужчина вместе с женой прошел в мужской туалет бара и на замечание сотрудников заведения отреагировал агрессивно, после чего злоумышленника вывели на улицу.

В состоянии алкогольного обвинения Челышев достал пистолет и не менее трех раз выстрелил в сторону людей, которые находились рядом. В результате происшествия два человека получили ранения, еще одному мужчине была создана угроза жизни и здоровью.

Фигурант дела свою вину не признал. Его осудили по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, с применением оружия, и взяли под стражу в зале суда. Приговор еще может быть обжалован.

Ранее на западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в состоянии опьянения устроил стрельбу в квартире. Задержанный угрожал своей супруге ружьем и выстрелил в потолок кухни. Для разбирательства его доставили в отдел полиции.

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