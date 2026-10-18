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18 октября, 16:52

Происшествия

Во Владикавказе произошла драка со стрельбой, пострадали два человека

Фото: телеграм-канал SHOT

В центре Владикавказа в ночь на 18 октября произошел конфликт между молодыми людьми, переросший в драку с применением травматического пистолета, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, один из участников достал оружие, стал угрожать окружающим и несколько раз выстрелил. Двух мужчин доставили в больницу.

Полиция установила личности всех участников происшествия. Одного из них задержали, местонахождение остальных устанавливается.

Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также о незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия и боеприпасов.

Ранее во Владивостоке подростки напали на водителя автобуса после конфликта между молодыми людьми в салоне. Когда водитель попытался остановить ссору, один из участников несколько раз ударил его по лицу, а затем один из подростков выстрелил мужчине в лицо из травматического пистолета.

По данным УМВД России по Приморскому краю, всех причастных к нападению задержали. В отношении подростков возбуждено уголовное дело о хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ.

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