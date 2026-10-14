Во Владивостоке задержали подростков, стрелявших в водителя автобуса

Фото: телеграм-канал "Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока"

Полиция задержала всех участников нападения на водителя автобуса во Владивостоке, в которого также выстрелили из травматического пистолета. Об этом сообщило УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошел во вторник, 13 октября, после ссоры между подростками в салоне автобуса. Водитель попытался остановить конфликт, однако один из молодых людей несколько раз ударил его кулаком по лицу. После этого участники ссоры попытались уйти, но водитель бросился за ними. Тогда один из подростков выстрелил ему в лицо из травматического оружия.

Полицейские установили личности всех причастных и нашли их. Двух молодых людей в возрасте 16 и 17 лет доставили в отдел полиции. Еще один участник, которому 18 лет и которого подозревают в стрельбе, пытался скрыться, но его задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ.

Ранее прокуратура Приморского края организовала проверку после сообщений о том, что в Уссурийске группа подростков заставляла пятиклассницу вставать на колени и есть листья. Надзорное ведомство проверит работу органов, отвечающих за профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также условия жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте.

