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17 августа, 14:54

Происшествия

В Обнинске возбудили дело о хулиганстве после избиения девушки толпой подростков

Фото: телеграм-канал "ЧП Обнинск"

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Обнинске Калужской области после появления в соцсетях видео, на котором толпа подростков избивает сверстницу. Об этом сообщило СУ СК России по региону.

На кадрах, появившихся в телеграм-канале "Типичный Обнинск", несколько подростков нападают на девушку возле городского заведения. Они бьют ее и пытаются надеть ей на голову мусорное ведро, несмотря на сопротивление.

Следователи обратили внимание на распространяющуюся в соцсетях видеозапись и возбудили дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). Проверку также начала полиция Калужской области. В УМВД уточнили, что сообщений о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по Обнинску не поступало.

Ранее в Приморском крае группа школьниц напала на 13-летнюю сверстницу в городе Партизанске на Ленинской улице. Они избили девочку и забрали ее сумку. Видео инцидента появилось в соцсетях, СК организовал проверку по статье о хулиганстве, устанавливаются личности участников.

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