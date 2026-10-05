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05 октября, 18:37

Спорт

Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2026/27

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Капитан и нападающий клуба "Вашингтон" Александр Овечкин завершит карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после сезона-2026/27. Об этом форвард заявил в комментарии пресс-службе клуба.

По словам 41-летнего хоккеиста, решение было принято летом вместе с семьей. Овечкин отметил, что продолжает любить хоккей, однако считает уход из НХЛ правильным шагом. Он также объяснил, что хотел объявить о своем решении до первой домашней игры команды, чтобы поблагодарить всех людей, связанных с его карьерой, а также тех, кто поддерживал его и семью в удачные периоды и после тяжелых поражений.

"С нетерпением жду этого сезона со своими товарищами по команде, и мы сделаем все возможное, чтобы этот год стал особенным. Я буду наслаждаться каждым моментом со своей семьей, своими партнерами, нашими болельщиками и всеми, кто был частью моей хоккейной карьеры", – отметил нападающий.

Контракт на сезон-2026/27 с "Вашингтоном" Овечкин подписал летом. По условиям соглашения его зарплата составляет 1 миллион долларов, еще 3,25 миллиона долларов хоккеист получит в качестве подписного бонуса, а 4,75 миллиона долларов – за количество проведенных матчей, но не менее 10.

Впервые за клуб Овечкин выступил в сезоне-2005/06. За карьеру он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз – лучшим снайпером, трижды получал приз лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков и один раз – награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин вместе с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли – первый и пока единственный в истории клуба.

В прошлом сезоне Овечкин провел 64 матча, забросил 32 шайбы и сделал 32 результативные передачи. По итогам регулярного чемпионата он стал лучшим бомбардиром "Вашингтона".

На счету Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ, а с учетом плей-офф – 1 006 шайб. По этому показателю он приближается к рекорду канадца Уэйна Гретцки, который забил 1 016 голов.

Овечкин помог "Вашингтону" победить "Каролину" со счетом 5:2

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