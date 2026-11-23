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Не менее семи воспитанников частного детского центра в Екатеринбурге, в котором зафиксировали случаи острой кишечной инфекции, обратились к медикам с жалобами на недомогание. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в своем канале в мессенджере MAX.

В ведомстве отметили, что точное количество заболевших будет определено позднее. Присмотр и уход за детьми в частном детсаду "Мастерская знаек" осуществляет ООО "Руд-Ек", а организатором питания является ООО "Метрика". Прокуратурой региона инициирована проверка. В частности, надзорное ведомство изучает документы по организации питания.

"Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания", – говорится в заявлении.

О случаях острой кишечной инфекции в учреждении стало известно 23 ноября. По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, за детьми и сотрудниками наблюдают врачи. Кроме того, специалисты проверили, как само заведение и кейтеринговая компания, которая предоставляла питание детям, соблюдала требования санитарного законодательства.

