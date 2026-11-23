Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вечером в понедельник, 23 ноября, температура воздуха в Москве опустится ниже 0 градусов, что может привести к образованию гололедицы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в МАХ.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Во вторник, 24 ноября, в Москве ожидается снег, рассказал, в свою очередь, РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, снег не растает из-за отсутствия положительных температур на этой неделе.

Снежный покров может достичь 10–12 сантиметров. При этом средняя высота снега для этого периода составляет около 7 сантиметров.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности с утра 24 ноября до конца суток среды, 25 ноября: ожидаются снег, мокрый снег, метель и гололедица, местами возможно налипание осадков на провода и деревья. Порывы северного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

