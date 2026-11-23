Фото: MAX/SHOT

Украинская певица Светлана Лобода на русском языке попросила прощения у зрителей после того, как ее выступление в Париже не состоялось из-за технических неполадок. Об этом сообщил канал SHOT в MAX.

По данным СМИ, некоторые поклонники приехали на концерт в парижский клуб "Зенит" на автобусах из других европейских стран. При этом попасть внутрь они не могли около двух часов и все это время ждали под дождем. Вместо выступления зрители получили объяснения от артистки.

Лобода рассказала, что организаторы пытались подготовить площадку с самого утра, однако наладить работу оборудования не удалось. На сцене не функционировали звуковая и световая системы, экраны и занавес.

Кроме того, повреждения напольного покрытия мешали танцорам выполнять номера. Певица призналась, что впервые столкнулась с подобной ситуацией, и извинилась перед публикой.

Зрители выразили недовольство из-за потраченных времени и денег – стоимость билетов достигала 17 тысяч рублей. После произошедшего продажи билетов на ближайшие концерты Лободы в Хельсинки и Копенгагене остановились. На эти выступления пока выкупили около трети мест.

Ранее сообщалось, что советский и российский эстрадный певец Валерий Меладзе снизил стоимость выступления на частных мероприятиях с 130 до 75 тысяч евро и предложил заказчикам дополнительную услугу – ведение событий на украинском языке.

При этом артист готов выступать вместе с исполнительницами Верой Брежневой и Лободой, в частности на площадках в Казахстане. В России певец пока не спешит возобновлять концертную деятельность.

