Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городской прокат велосипедов и электросамокатов в Москве завершился из-за непогоды – арендовать транспорт на парковках больше нельзя. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Причиной такого решения стали ожидаемые снегопады и похолодание в столице. Операторы постепенно увозят средства индивидуальной мобильности в сервисные центры. Там их обслужат и подготовят к следующему сезону.

Сервисы проката в сезоне 2026 года пользовались большой популярностью у горожан, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. В 85% случаев велосипеды и электросамокаты арендовали для поездок до остановок общественного транспорта, метро, дома, университета или офиса.

При этом в прошлом году, по данным департамента транспорта, пользователи совершили на самокатах 71 миллион поездок. Операторы заблокировали 76 тысяч аккаунтов несовершеннолетних. Количество ДТП с участием прокатных средств индивидуальной мобильности сократилось на 57%, аварий с детьми стало меньше на 72%.

Ранее синоптики предупреждали, что в Москве и области за несколько дней выпадет от 11 до 16 миллиметров осадков. Снегопад начнется во вторник, 24 ноября, и усилится во второй половине дня.

К концу рабочей недели высота снежного покрова достигнет отметки около 10 сантиметров. Из-за непогоды жителей Москвы призвали использовать для поездок по городу метро.

