Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в ближайшие два дня прогнозируют снегопад, метель и порывы ветра до 17 метров в секунду. Непогода ожидается с 24 ноября до конца суток 25 ноября, сообщает комплекс городского хозяйства в МАХ.

В связи с ухудшением погодных условий пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность на улицах. Автомобилистам следует выбирать безопасную скорость и сохранять дистанцию.

В свою очередь, в ГУ МЧС по Москве предупредили, что в указанный период также ожидаются снежные заносы на дорогах и гололедица. В подмосковном главке ведомства призвали водителей избегать внезапных маневров на дороге и парковать автомобиль вдали от деревьев.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что 24 ноября в Москве начнется снегопад, который к вечеру сформирует покров высотой 5–7 сантиметров. По его прогнозу, на следующий день снег продолжится, а сугробы могут вырасти до 9 сантиметров.

Температура воздуха опустится до минус 1–4 градусов, а установившийся снежный покров уже не растает. Кроме того, ветер сменит юго-восточное направление на северное и усилится до 7–12 метров в секунду. Причиной резкого ухудшения погоды станет балканский циклон.

