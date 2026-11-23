Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Во вторник, 24 ноября, в Москве начнется снегопад, который усилится во второй половине дня, а к вечеру снежный покров вырастет до 5–7 сантиметров, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозу синоптика, снег начнется в период с 09:00 до 10:00 и будет усиливаться с каждым часом. Во второй половине дня ожидаются мощные снегопады и метели.

Ветер сменится с юго-восточного направления на северное и усилится до 7–12 метров в секунду. Ночью температура составит от 0 до минус 3 градусов, днем – около 0.

"<...> снежный балканский циклон по имени Wilka атакует Черноземье и, смещаясь со скоростью 55 километров в час, завтра выйдет своим ядром на Липецк", – объяснил Тишковец.

В среду, 25 ноября, в Москве сохранится облачная погода, временами будет идти снег. Столицу укроет снежный покров толщиной до 9 сантиметров. Синоптик отметил, что он будет достаточным плотным, чтобы проложить первую лыжню. Воздух при этом станет "свежим, морозным и хрустящим". Температура воздуха понизится до минус 1–4 градусов.

"Зима вступит в свои права и станет полноправной хозяйкой: снег больше не растает, мороз закрепится, и город на несколько месяцев погрузится в белое безмолвие", – подчеркнул специалист.

Ранее Тишковец предупредил о резком похолодании в Центральной России в конце ноября. Как ожидает специалист, в некоторых районах в последнюю ночь осени мороз усилится до минус 10 градусов. Он назвал это символичной точкой в завершении осеннего сезона.

