Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снежный покров высотой до 10 сантиметров образуется в столичном регионе к среде, 25 ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Снегопады начнутся в столице уже предстоящей ночью. К утру понедельника, 23 ноября, возникнут отдельные очаги снежного покрова, а ко вторнику они станут заметнее по площади.

Максимального значения высота покрова достигнет в среду. По словам Леуса, на восток Центрального федерального округа (ЦФО) выйдет очередной балканский циклон: за счет него показатель станет самым высоким с начала холодного сезона и составит от пяти до десяти сантиметров.

"Высока вероятность, что этот снег, меняясь высотой, останется с нами до весны", – сказал Леус.

Ранее в Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 21:00 24 ноября.

При этом метеорологическая зима в Москве ожидается с 23 ноября. Среднесуточная температура воздуха опустится до минусовых значений, в городе также начнет формироваться устойчивый снежный покров.