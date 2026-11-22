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Прокуратура Якутии контролирует выяснение обстоятельств происшествия в селе Октемцы Хангаласского района, где обнаружили тела двух человек с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным ведомства, тела были обнаружены 22 ноября в частном доме. При этом один из погибших – несовершеннолетний.

"Также в учреждение здравоохранения с огнестрельным ранением доставлен подросток, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь", – сказали в ведомстве.

На место происшествия выехал прокурор Хангаласского района Альберт Готовцев. Установление обстоятельств и причин случившегося находится на контроле прокуратуры.

Ранее уголовное дело об убийстве было возбуждено в Волгограде после обнаружения мертвой 39-летней женщины, которая пропала несколько недель назад. Тело нашли на улице Таращанцев в Краснооктябрьском районе города.

По данным СМИ, убитую обнаружил управдом во время уборки листвы. У женщины остались двое детей 5 и 11 лет, сейчас они находятся с отцом.

