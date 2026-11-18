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Уголовное дело об убийстве возбуждено в Волгограде после обнаружения тела 39-летней женщины, которая пропала несколько недель назад. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Тело женщины нашли на улице Таращанцев в Краснооктябрьском районе города.

"Ведутся оперативно-разыскные и следственные мероприятия", – сказали в ведомстве.

По данным SHOT, убитую обнаружил управдом во время уборки листвы. По информации СМИ, женщина ушла из дома три недели назад и не вернулась. У нее остались двое детей 5 и 11 лет, сейчас они находятся с отцом.

Ранее тела 60-летнего мужчины и 59-летней женщины обнаружили с признаками насильственной смерти в одном из домов в Новочеркасске. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. У погибших супругов есть 36-летний сын Игорь и двое внуков – 9-летний мальчик и 10-летняя девочка.

