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Почти 40 человек и 13 единиц техники привлекли к тушению пожара в производственно-складском здании возле подмосковных Мытищ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что загорелось предприятие по производству и хранению пенопласта по адресу деревня Коргашино, улица Центральная, 62. В настоящий момент площадь пожара уточняется. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее в селе Белая Фаленского округа Кировской области загорелось фермерское хозяйство. Огонь охватил площадь 930 квадратных метров.

В результате пожара погибли 26 овец и 500 птиц. Также уничтожены более 4 тонн кормов и продукция птицеводства. Люди не пострадали, при этом сотрудникам фермы удалось спасти часть овец.

