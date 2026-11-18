Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате падения обломков БПЛА на пятиэтажку в Энеме пострадали четыре человека. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате инцидента также были повреждены несколько квартир. Кроме того, фрагменты дрона повредили остекление двух многоквартирных и нескольких частных домовладений, автомобили и газовую трубу. На месте происшествия продолжат работу правоохранители и специалисты экстренных служб.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что четыре человека получили ранения в результате атаки дронов ВСУ на регион. Кроме того, при падении обломков загорелись два предприятия. Фрагменты БПЛА нашли по девяти адресам во дворах частных домов и на улицах.