Фото: foto.mos.ru

Ко дню рождения Деда Мороза, который отмечается 18 ноября, городской медиабанк "Мосфото" подготовил альбом фотографий его главной московской резиденции в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В подборку включили фотографии оформления усадьбы, интерьеров расписных теремов, а также Деда Мороза и Снегурочки. Все кадры сделаны профессиональными фотографами проекта. Снимки прошли проверку и являются легальными: их можно бесплатно скачивать (если не указано иное) и использовать в социальных сетях, мессенджерах, СМИ и презентациях. Обязательное условие – указание источника foto.mos.ru.

Новый зимний сезон в усадьбе, которая находится в ведении столичного департамента культуры, начался 4 ноября. В центре главной площади установили 12-метровую ель, вокруг которой разместили деревянные расписные терема, украшенные морозными узорами. Для посетителей открыты терема сказок, Снегурочки, Деда Мороза и волшебства с почтовым ящиком. Кроме того, гости могут посетить зону аттракционов и загадать желание.

Для семей подготовили сезонные развлечения: мастер-классы по росписи новогодних игрушек, выступления музыкальных коллективов, интерактивные спектакли по мотивам сказок, квесты и хороводы вокруг елки.

21 и 22 ноября здесь пройдет всероссийский фестиваль "Московский Мороз-фест". Он объединит зимних волшебников из разных уголков страны, которые познакомят гостей с новогодними традициями своих регионов.

На 26 и 27 декабря запланирован "Бал ледяных фонарей" с театральными этюдами, танцами, световым и лазерным шоу. Во время интерактивной прогулки по волшебному лесу гости увидят скульптуры героев сказок "12 месяцев", "Алиса в Стране чудес", "Волшебник Изумрудного города", "Золушка" и "Щелкунчик".

В рамках театрализованной экскурсии гости смогут побывать в тайном домике Деда Мороза и лично пообщаться с ним. Иммерсивный квест "Тайна четырех стихий" предложит детям отправиться в приключение вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой-ягой и снеговиком. По выходным в декабре на елке будут торжественно зажигать огни и водить хороводы. Кроме того, новогодние представления состоятся 31 декабря, 1, 7, 9 и 10 января.

Встретиться с Дедом Морозом и его помощниками посетители смогут также в столичных парках, которые являются филиалами усадьбы. Первой, 1 декабря, откроется резиденция в Измайловском парке с программой "Мастерская чудес и подарков". Гости экскурсии побывают в зеркальном лабиринте, познакомятся с энергией стихий, узнают формулу чуда и научатся различным трюкам. Кроме того, на улице организуют концерты, мастер-классы, эстафеты, зимнее караоке, шоу и детский спектакль.

Усадьбы в ландшафтном парке "Митино" и парке Олимпийской Деревни откроются 5 декабря. В программе – анимационные мероприятия, показы фильмов, спектакли, квесты и интерактивные шоу. В парке "Митино" гости смогут принять участие в квесте "Тайна старой избы: волшебство сквозь время" и узнать, почему в старинном доме начали появляться современные предметы и как это связано с исчезновением магии.

В парке Олимпийской Деревни на фантастической поляне гостей встретят сказочные обитатели, праздничная приемная Деда Мороза и волшебная мастерская, а на главной сцене пройдут интерактивные представления с играми, танцами, конкурсами и хороводами. Любители животных смогут погладить и покормить альпак.

Билеты на мероприятия усадьбы и ее филиалов продаются в городском сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что театр "Школа драматического искусства" подготовил семейную новогоднюю программу. В нее войдут музыкальные спектакли, творческие мастер-классы и выставка. Так, 22 и 23 декабря зрителям представят оперу "Морозко". Показы состоятся в 12:00 и 15:00. Постановщиком выступил Владимир Акулов, за дирижирование отвечают Сергей Михеев и Ярослав Ткаленко. Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут.

