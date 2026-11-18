Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Начинающие и опытные шахматисты в возрасте от 14 до 35 лет смогут присоединиться к занятиям клуба проекта "Молодежь Москвы" в ноябре и декабре. Участникам предложат онлайн-лекции по теории и очные встречи для практической игры, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Дистанционные занятия будут проходить по вторникам с 19:00 до 21:00. Участники займутся теоретической подготовкой, изучат шахматные стратегии и разберут партии. По субботам с 18:00 до 20:00 встречи организуют в мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы. Звездный". Там игроки смогут применить полученные знания на практике и посоревноваться друг с другом.

После первого занятия тренер оценит уровень подготовки участников и распределит их по группам с учетом игровых навыков и расписания. Новички будут изучать правила и основы шахмат, а игроки с опытом – развивать тактическое мышление и совершенствовать мастерство в более быстром темпе. При желании можно посещать обе группы: сначала закрепить базовые знания, а затем попробовать свои силы в партиях с более сильными соперниками и перенять их опыт.

"Шахматы развивают мышление, внимание и умение принимать решения, а занятия в нашем клубе дают молодым москвичам возможность делать это регулярно, в кругу единомышленников и под руководством опытного тренера. Удобный формат встреч позволяет совмещать игру с учебой и работой, а распределение по группам – заниматься в комфортном темпе и повышать свой уровень", – отметила руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Занятия проведет кандидат в мастера спорта по шахматам Илья Дуркин. Он многократно становился чемпионом Ярославской области и занимал призовые места на первенстве Центрального федерального округа среди юношей. Тренерский опыт шахматиста превышает пять лет. При работе с учениками он учитывает их индивидуальные запросы и помогает определить цели обучения.

По словам тренера, шахматы развивают усидчивость и способность долго удерживать внимание на одной задаче. Эти качества пригодятся не только во время партии, но и в учебе или будущей профессии.

Ранее сообщалось, что с 4 по 6 декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер пройдет пятый шахматный турнир "Московский спорт". В соревнованиях примут участие около 450 юных шахматистов в возрасте от 9 до 15 лет, разделенные на четыре группы в зависимости от возраста и рейтинга. Партии пройдут по швейцарской системе раздельно среди мальчиков и девочек.