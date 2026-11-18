Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Кот, которого неизвестные бросили на станции "Комсомольская" московского метро, обрел новый дом. Забрать животное решила сотрудница метрополитена Анастасия Гусько, передает ТАСС.

Питомцу она уже придумала имя – Тимофей. О брошенном животном девушка узнала от мамы.

Точный возраст животного неизвестен, но, по предположению новой хозяйки, ему около 2–3 лет. К встрече она подготовилась заранее – купила миски, корм, плед и оборудовала отдельное место. Дома у Гусько уже живет 6-летний кот Максик, которого она тоже когда-то забрала с рук.

Как сообщил сотрудник подземки Артем Антонов, приютивший кота на время поиска нового дома, животное оставили в переноске вместе с полным пакетом документов, в том числе ветеринарным паспортом.

"На тревожный звонок дежурной по станции мгновенно отреагировали сотрудники метрополитена. Поскольку для животных в подземке крайне опасно – метрополитен является объектом повышенной опасности – было важно как можно скорее обеспечить коту безопасность", – сказал собеседник агентства.

По словам Антонова, подобное на "Комсомольской" происходит не впервые. Однажды женщина несла кота в переноске с вокзала: питомец расцепил замок когтем, выпрыгнул наружу и скрылся под контактным рельсом. Искали его около недели. Был и случай, когда собака попала в метрополитен и родила щенков на кольцевой линии.

Ранее в Москве спасли котенка, застрявшего на парапете эстакады на высоте 10 метров. Животному примерно 2–3 месяца. Рабочие, которые его нашли, являются вахтовиками. Когда они направятся домой в Белгород, то заберут котенка с собой.