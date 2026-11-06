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06 ноября, 17:00

Общество

Потерявшийся в аэропорту Краснодара кот Вася воссоединился с семьей

Фото: MAX/"Аэропорт Краснодар"

Кот Вася, который потерялся в краснодарском аэропорту, добрался до Батуми и снова оказался рядом с хозяевами. Об этом рассказали в авиакомпании Red Wings, организовавшей перелет животного.

"У этой истории наконец финал, которого мы все так ждали: кот Василий благополучно прилетел в Батуми", – говорится в сообщении перевозчика.

Всю дорогу кот провел в отдельном кресле и, по данным авиакомпании, чувствовал себя хорошо.

В Red Wings поблагодарили сотрудников аэропорта Краснодара, а также всех, кто не остался в стороне и следил за судьбой Васи.

Кот сбежал из переноски во время подготовки самолета к вылету в Батуми 23 сентября. Работники аэропорта пытались поймать его, но безуспешно. Тогда в авиагавани предположили, что кот мог покинуть территорию и оказаться в ближайших районах.

Спустя месяц животное нашли в краснодарском аэропорту – мяуканье Василия услышали работницы службы наземного обслуживания.

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