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27 октября, 12:23

Транспорт

В Краснодаре спустя месяц нашли пропавшего в аэропорту кота Василия

Фото: MAX/"Аэропорт Краснодар"

Кота Василия, которого искали в краснодарском аэропорту больше месяца, смогли найти 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сотрудники долгое время пытались отыскать питомца. В итоге мяуканье Василия услышали работницы службы наземного обслуживания.

"С хозяйкой кота уже удалось связаться. Она подтвердила, что найденный питомец – ее Василий", – добавили в пресс-службе.

Сама женщина сейчас находится в Батуми, поэтому забрать кота в ближайшее время приедет ее сестра. Представители авиакомпании также свяжутся с владелицей кота, чтобы помочь как можно быстрее организовать его перелет в Батуми.

Кот сбежал во время подготовки самолета к вылету в Батуми 23 сентября – животное выбралось из переноски, когда сотрудники загружали багаж на рейс. Работники авиагавани пытались поймать его, но безуспешно. Тогда в аэропорту предположили, что кот мог покинуть территорию и оказаться в ближайших районах.

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