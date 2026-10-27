На территории Большого Московского цирка появятся зоны свободного выгула животных

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

На территории Большого Московского цирка, который строится в Мнёвниковской пойме, появятся зоны свободного выгула животных. Там можно будет наблюдать за их жизнью. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного департамента культуры.

По данным ведомства, это пространство будет расположено на площади 5 тысяч квадратных метров. Там появится ветеринарный блок с кабинетами для осмотра, лечения и профилактического ухода животных.

Новое здание цирка даст возможность одновременно содержать до 250 животных различных видов. Условия их размещения и содержания будут организованы в соответствии с действующими международными требованиями и стандартами.

На данный момент всего в цирке находятся 67 животных, в частности 15 тигров, пять львов, два шимпанзе, семь слонов, 15 лошадей разных пород, четыре верблюда, а также зубры, крупные попугаи, собаки и морские сивучи.

26 октября Сергей Собянин дал старт возведению нового здания Большого Московского цирка. Его общая площадь составит 82,2 тысячи квадратных метров. Завершить его строительство планируется в 2029 году.

Купол цирка, выполненный в ярких цветах, станет важной архитектурной доминантой и украшением Мнёвниковской поймы. Его высота от основания шпиля будет достигать почти 100 метров. На шпиле в виде кристалла установят медиаэкраны.