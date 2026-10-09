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09 октября, 08:13

Культура

В Большой Московский цирк привезли четырех верблюдов из Калмыкии

Фото: cyrk.moscow

Четыре верблюда прибыли в Москву из Республики Калмыкия и присоединились к цирковой семье Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

Сейчас верблюды находятся на карантине, за ними присматривают специалисты цирка. Первые шаги на манеже они сделают в ближайшее время – готовить выступления с животными будут дрессировщики Илья Калинин и Иван Дефорж.

Каждому из верблюдов около двух лет. Для их перевозки был выделен специально оборудованный грузовой автомобиль, рассчитанный на крупных животных. Всю дорогу они провели в индивидуальных вольерах, к которым их приучили заранее. Это помогло снизить стресс и сохранить спокойствие в пути.

В департаменте добавили, что в 2025 году правительство Республики Союз Мьянма передало Большому Московскому цирку слонов. Они адаптировались и уже выходят на манеж под руководством Ярославны Демешко, при участии народного артиста РФ Эдгарда Запашного и Дефоржа. Животные исполняют сложные трюки, демонстрируют послушание и артистизм.

"Это не просто дрессура, это огромная работа и доверие. Животные уже полностью привыкли к манежу, к свету, к музыке и, самое главное, к зрителям", – приводит пресс-служба слова Демешко.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Московский зоопарк может получить из КНР новых животных. По его словам, зоопарк заинтересован в том, чтобы привезти представителей и других видов китайской фауны, а дипломаты постараются помочь с этим.

Сейчас в Московском зоопарке живет семья больших панд – Жуи и Диндин, которых доставили из китайской провинции Сычуань в 2019 году, и их дочь Катюша.

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