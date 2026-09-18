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18 сентября, 10:36

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Восемь жирафов из Намибии привезли в Казанский зооботсад

Фото: kzn.ru

В Казанский зооботсад доставили восемь жирафов из Намибии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

В группу вошли пять самок и три самца. Животных доставили грузовым самолетом Ил-76 чартерным рейсом авиакомпании Волга – Днепр по маршруту Казань – Намибия. Во время перелета специалисты следили за состоянием жирафов и соблюдением необходимых условий перевозки.

Животных в аэропорту встретил глава города Ильсур Метшин, после чего их поместили в жирафятник. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов, которые оценивают их состояние и адаптацию. В мэрии рассказали, что группу сформировали с расчетом на дальнейшее разведение. Также отмечается, что Казань впервые принимает жирафов в истории зооботсада.

Председатель комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили рассказал, что жирафы хорошо перенесли длительный перелет. По его словам, теперь основное внимание будет уделено их адаптации. Он также отметил, что это первая за 19 лет воздушная доставка жирафов в Россию.

Шавлиашвили выступил инициатором и операционным куратором проекта. Для координации работ он лично ездил в Намибию.

По словам Шавлиашвили, появление новой коллекции животных соответствует городской стратегии развития туризма. Он отметил, что проект должен способствовать дальнейшему продвижению Казани как туристического направления и увеличению средней продолжительности пребывания гостей в городе.

Казанский зооботсад стал девятым российским зоопарком, где содержатся жирафы. До этого такие животные появились в Московском зоопарке, Ленинградском зоопарке в Санкт-Петербурге, Красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей", Нижегородском зоопарке "Лимпопо", зоопарке "Сказка" в Ялте, Бердянском зоопарке, Краснодарском зоопарке "Сафари-парк" и Калининградском зоопарке.

В Казань прибыли жирафы ангольского подвида. В советские годы в зооботсаде уже содержался жираф, однако это был сетчатый подвид – животное звали Лимба.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что Московский зоопарк может получить из КНР новых животных. По его словам, зоопарк заинтересован в том, чтобы привезти представителей и других видов китайской фауны, а дипломаты постараются помочь с этим.

Сейчас в Московском зоопарке живет семья больших панд – Жуи и Диндин, которых доставили из китайской провинции Сычуань в 2019 году, и их дочь Катюша.

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