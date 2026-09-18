Совбез назвал предприятия РФ следующими возможными целями рейдерских захватов в Армении

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Российские промышленные и инфраструктурные предприятия в Армении могут стать следующими целями рейдерских захватов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, чьи слова приводит пресс-служба аппарата.

Замсекретаря Совбеза указал, что российский бизнес создал в республике десятки тысяч рабочих мест и эффективно управляет своими активами на законных основаниях, внося значительный вклад в ВВП страны.

"Подобная тактика станет настоящим "выстрелом в ногу" для армянской экономики", – подчеркнул замсекретаря Совбеза.

Шевцов добавил, что давление со стороны официального Еревана оказывается не только на российский бизнес, но и на предпринимателей Армении, которые не согласны с политикой премьер-министра Никола Пашиняна и находятся в оппозиции.

В качестве примера он привел лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Шевцов заявил, что в июле у него были изъяты крупные активы – "Ереванский коньячный винно-водочный комбинат Ереван Ной" и завод "Араратцемент". По его словам, это привело к простою производства, убыткам и социальным волнениям среди сотрудников предприятий.

Шевцов также заявил, что экономическое давление и рейдерство становятся инструментами армянских властей для ухудшения условий работы российских компаний и занятых в них граждан Армении, а также для "зачистки" политического поля от главных конкурентов властей.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что отношение Армении к российским предприятиям, в которые вложены миллиардные инвестиции, можно назвать рейдерским захватом. По его словам, Ереван проводит недружественную политику и демонстрирует "двойные стандарты" в отношении российского бизнеса в республике.