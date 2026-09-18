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18 сентября, 13:33

Культура

"Мосбилет" приглашает в выходные на балет, спектакль-триллер и прогулку-детектив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей и гостей города в предстоящие выходные, 19 и 20 сентября, ожидают балетные программы и психологические триллеры, гиперреалистичные выставки и экспозиции о культурном коде, а также квесты и экскурсии. Билеты на мероприятия можно приобрести в сервисе "Мосбилет", сообщил портал мэра и правительства столицы.

19 сентября в 14:00 Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представит программу одноактных балетов. В нее вошли "В темных образах" Максима Севагина на музыку Вивальди, "Маленькая смерть" Иржи Килиана на музыку Моцарта и "Минус 16" Охада Нахарина.

При этом Театр Олега Табакова 20 и 29 сентября, 7 и 19 октября в 19:00 покажет спектакль-триллер "Выбор". Сюжет строится вокруг загадочного персонажа, который предлагает героям исполнить их желания ценой преступления.

В парке "Зарядье" 19 и 20 сентября откроется выставка гиперреалистичных скульптур "Историал. Коллекция". Посетители увидят портреты Петра I, Юрия Гагарина, Александра Пушкина и других известных личностей. Для посещения экскурсии потребуется входной билет в музей.

Кроме того, до 11 октября в Новом Манеже работает выставка "Код лошади". В экспозиции под темой сосуществования человека и лошади объединены живопись, графика, скульптура и керамика.

Также кинопарк "Москино" 19 сентября в 12:00 и 14:00 проведет автобусно-пешеходную экскурсию, посвященную выходу сериала "Трудно быть богом". Участники посетят площадку "Города Ближнего Востока и Средней Азии".

При этом музей-заповедник "Царицыно" ежедневно с 10:00 приглашает на квест-экскурсию "Романтическая прогулка-детектив по императорской резиденции". Маршрут проходит вдоль берега мимо дворцов, павильонов и прудов и завершается у Большого дворца.

Кроме прочего, 27 сентября можно посетить экскурсию в здание правительства Москвы на Тверской улице, а 19 сентября в 19:00 в библиотеке имени Некрасова пройдет концерт "Два стиля иранской классической музыки".

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили на премьерные показы спектакля "Молитва перед битвой", которые представят в Музее Москвы 18 и 19 сентября. Постановка посвящена образу святого великомученика Георгия Победоносца, который в спектакле представлен как символ преемственности поколений. Кроме того, зрителям расскажут о современной символике столицы.

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