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18 сентября, 21:07

Транспорт

"Ласточки" в Минск и Смоленск будут останавливаться на станции Москва-Сити

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Скоростные поезда "Ласточка" сообщением Москва – Минск и Москва – Смоленск начнут делать остановку на станции Москва-Сити с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Новая остановка сделает поездки удобнее для тех, кто живет или работает в деловом центре столицы. У пассажиров появится возможность прямой пересадки с "Ласточки" на МЦД-1, МЦД-4, МЦК и метро. Это также позволит быстрее добираться до делового квартала.

На станции будут останавливаться следующие поезда:

  • № 717/718 Москва – Минск: отправление из Москвы – в 06:08, из Минска – в 15:50;
  • № 719/720 Москва – Минск: отправление из Москвы – в 11:48, из Минска – в 09:47;
  • № 721/722 Москва – Минск: отправление из Москвы – в 15:58, из Минска – в 06:13;
  • № 727/728 Москва – Смоленск: отправление из Москвы – в 06:05, из Смоленска – в 19:09;
  • № 731/736 Москва – Смоленск: отправление из Москвы – в 07:03, из Смоленска – в 18:21;
  • № 733/734 Москва – Смоленск: отправление из Москвы – в 09:15, из Смоленска – в 16:04;
  • № 737/738 Москва – Смоленск: отправление из Москвы – в 19:16, из Смоленска – в 07:03.

Ранее сообщалось, что "Ласточки" перевезли по МЦК уже более 1,4 миллиарда пассажиров. Движение по кольцу запустили 10 сентября 2016 года. За это время "Ласточки" проехали по нему более 57 миллионов километров и совершили около 33 миллионов остановок.

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