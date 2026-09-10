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10 сентября, 09:00

Транспорт

Свыше 1,4 млрд пассажиров перевезли "Ласточки" на МЦК за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,4 миллиарда пассажиров перевезли "Ласточки" по Московскому центральному кольцу (МЦК) за 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В компании отметили, что МЦК исполнилось 10 лет. Движение по кольцу запустили 10 сентября 2016 года.

За это время "Ласточки" проехали по кольцу более 57 миллионов километров и совершили около 33 миллионов остановок. Рекорд по суточному пассажиропотоку был установлен 22 февраля 2023 года – тогда услугами МЦК воспользовались 640 443 человека.

Наибольшей популярностью у пассажиров пользуются станции Площадь Гагарина, Ростокино, Нижегородская и Кутузовская. "Ласточки" оборудованы мягкими креслами, панорамными окнами, табло, климат-контролем и Wi-Fi.

Инфраструктура кольца постоянно развивается. Количество курсирующих поездов увеличилось с 28 до 44 единиц, а интервал движения в часы пик сократился с 6 до 4 минут. С мая 2021 года МЦК связано с Восточным вокзалом.

С августа 2024 года на линии работает автоматизированная "Ласточка" с машинистом для контроля безопасности. До конца 2026-го таких поездов станет 11. Кроме того, сейчас тестируется полностью беспилотная "Ласточка".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к концу первого полугодия 2026 года доля новых поездов в метро и на МЦК увеличилась до 82%. Кроме того, в этом году в метрополитен еще поступит свыше 300 новых вагонов. К 2030-му доля новых составов превысит 90%.

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