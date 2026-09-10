"Известия": мужчина убил мать в Петербурге из-за проигранных на ставках денег

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Житель Санкт-Петербурга зарезал свою мать, опасаясь, что она заметит пропажу сбережений, которые он потратил на ставки. Об этом сообщает газета "Известия".

По предварительным данным, мужчина похитил у матери деньги и проиграл их. Когда женщина начала пересчитывать накопления, он испугался разоблачения и нанес ей не менее пяти ножевых ранений.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Инцидент, как сообщалось ранее, произошел вечером 9 сентября в квартире на Ленинском проспекте. После убийства женщины мужчина обратился к патрульному наряду вневедомственной охраны Росгвардии и рассказал о произошедшем.

Следователи нашли тело матери подозреваемого в морозильной камере. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сын убитой задержан. Выяснилось, что он состоит на учете.

