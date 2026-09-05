Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 14:15

Происшествия

Мужчина расчленил супружескую пару в подмосковной Истре из-за участка

Фото: МАХ/"Следком"

Следователи предъявили обвинение 65-летнему мужчине в убийстве двух человек в подмосковной Истре. По версии следствия, он убил знакомых и расчленил их тела, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, преступление произошло в конце августа в доме обвиняемого в деревне Лобаново. Мужчина выстрелил в супружескую пару из пистолета, после чего расчленил тела и закопал их на своей территории.

С заявлением о безвестном исчезновении супругов в правоохранительные органы обратились родственники. Выяснилось, что в день исчезновения потерпевшие находились в доме обвиняемого. Позже на его участке обнаружили их останки.

В ходе допроса мужчина признал свою вину. По его словам, мотивом стал конфликт, связанный с разделом земельного участка и долговыми обязательствами.

"Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Красноярском крае суд вынес приговор 40-летнему рецидивисту, который за несколько дней после выхода на свободу совершил два убийства. Первое преступление было направлено против сожительницы его товарища. При этом спустя время он также убил своего знакомого, помогавшего ему прятаться после первого преступления.

Читайте также


происшествия

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика