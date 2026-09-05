Мужчина расчленил супружескую пару в подмосковной Истре из-за участка

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Следователи предъявили обвинение 65-летнему мужчине в убийстве двух человек в подмосковной Истре. По версии следствия, он убил знакомых и расчленил их тела, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, преступление произошло в конце августа в доме обвиняемого в деревне Лобаново. Мужчина выстрелил в супружескую пару из пистолета, после чего расчленил тела и закопал их на своей территории.

С заявлением о безвестном исчезновении супругов в правоохранительные органы обратились родственники. Выяснилось, что в день исчезновения потерпевшие находились в доме обвиняемого. Позже на его участке обнаружили их останки.

В ходе допроса мужчина признал свою вину. По его словам, мотивом стал конфликт, связанный с разделом земельного участка и долговыми обязательствами.

"Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Красноярском крае суд вынес приговор 40-летнему рецидивисту, который за несколько дней после выхода на свободу совершил два убийства. Первое преступление было направлено против сожительницы его товарища. При этом спустя время он также убил своего знакомого, помогавшего ему прятаться после первого преступления.