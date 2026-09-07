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07 сентября, 08:44

Экономика

АКОРТ выступила против легализации онлайн-продажи алкоголя и табака

Фото: depositphotos/Sonar

Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) заявила о недопустимости дистанционной торговли подакцизными товарами с возрастными ограничениями, включая алкоголь и табак. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил председатель организации Станислав Богданов.

По его словам, легализация онлайн-продажи алкоголя несет серьезные социальные, правовые и экономические риски. Действующее регулирование оборота алкоголя требует лицензирования, прослеживаемости, контроля хранения, а также фиксации времени и места продажи.

Соблюсти эти требования при дистанционной торговле на сегодняшний день затруднительно, считает Богданов. Кроме того, общий вектор регулирования направлен на снижение доступности алкоголя, тогда как нелегальная дистанционная продажа таких товаров остается одним из самых значительных и быстрорастущих каналов оборота контрафакта.

Он также обратил внимание на разницу между публичным пространством магазина, где работают кассир, касса, камера и проводятся контрольные закупки, и процессом передачи товара на пороге квартиры. В последнем случае единственной точкой контроля становится курьер, проверить которого сложно.

При этом Богданов подчеркнул важность поддержки отечественного виноделия.

Ранее в Минздраве РФ заявляли, что российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. В частности, за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%. За этот период также более чем на 11% уменьшилось потребление алкоголя.

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