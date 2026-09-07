Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Автомобильный мост открыли на границе России и КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония открытия прошла 7 сентября. В режиме видео-конференц-связи выступили председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон. Они заслушали отчет о проделанной работе и дали разрешение на открытие объекта.

После этого с двух сторон по мосту двинулись колонны автомобилей. Участники церемонии перерезали ленточку, а в честь открытия прозвучал салют.

Мост пересекает реку Туманную, которая протекает на всем протяжении границы между Россией и КНДР. Строительство сооружения началось 30 апреля 2025 года. Изначально планировалось, что стройка займет полтора года.

Ранее в Бутырском районе завершилось строительство улично-дорожной сети рядом с железнодорожным путепроводом. Благодаря этому соединились улицы Добролюбова и Складочная, а также появился новый маршрут от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Алтуфьевского шоссе.

Проект реализовали в два этапа. В 2024 году открыли движение по тоннелю, который связал улицы Складочную и Двинцев. Сейчас завершили работы над дорогой под путепроводом МЦД-2. Оба участка интегрировали в существующую сеть, что позволило создать новый маршрут от ТТК с выездом на Алтуфьевское шоссе.

