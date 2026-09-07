СК начал проверку после того, как школьник из Камчатского края проглотил иголку от циркуля

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Следователи организовали проверку после появления информации о том, что учащийся одной из школ Петропавловска-Камчатского проглотил иглу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю.

Правоохранители обратили внимание на публикации СМИ, согласно которым инцидент произошел во время занятий. Подросток проглотил иголку от циркуля, после чего ему потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время следователи реализуют комплекс мероприятий, которые нацелены на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее пациентка одной из стоматологических клиник Санкт-Петербурга случайно проглотила иглу во время лечения. Девушку госпитализировали и оказали необходимую помощь. После произошедшего было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Фигурантом стал 28-летний иностранный гражданин.

