Стоматолог Бутенко: трендовая чистка зубов палочкой мисвак не отбелит зубы лучше щетки

В соцсетях набирает популярность чистка зубов деревянными палочками мисвак, которые, по словам пользователей, эффективно отбеливают эмаль. Однако, пока одни хвалят натуральное средство, другие жалуются на резкий запах и жесткость. Стоит ли пользоваться такой щеткой и что еще стоит знать о чистке и отбеливании, расскажет Москва 24.

"Крутая штучка"

Фото: tiktok.com/rutkismary; rebeqqas; likasiwak

В российских соцсетях завирусился новый тренд: пользователи начали чистить зубы палочками, изготовленными из дерева. Блогеры отмечают, что мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании.

"Это натуральная зубная щетка. Для меня это лучшая штука для отбеливания зубов. Подходит для ежедневного применения. Кончик нужно растрепать, и она (палочка. – Прим. ред.) становится кисточкой. Идеально очищает любой налет и отбеливает зубы", – рассказала одна из авторов роликов.

Однако девушка отметила и минусы такой щетки: резкий запах и неприятный привкус. По ее словам, сивак напоминает корень хрена и послевкусие сохраняется еще на протяжении некоторого времени.

Комментаторы не остались в стороне от обсуждения такого "устройства". Некоторые отметили, что "щетка" не принесла результата, несмотря на регулярное использование, другие же, наоборот, рассказали о пользе покупки.

"Муж вылечил ей воспаление десен, натурально и эффективно", – написала одна из комментаторов.

Однако другая пользовательница Сети под своим роликом отметила, что мисвак оказался "не для нее".





автор ролика Купила палочку – мисвак – для чистки зубов. У нее очень специфический запах и вкус плюс жесткие щетинки. Она может повредить зубную эмаль и десны.

Приобретают альтернативу обычной щетке на маркетплейсе. В карточке товара продавцы отмечают, что палочка "аккуратно удаляет налет, освежает дыхание, укрепляет десны и помогает сохранить природную белизну эмали за счет природных антисептиков и дубильных веществ".

Кроме того, уточняется, что средство удобно для использования в любых условиях – дома, в дороге или в офисе.

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко рассказал Москве 24, что сивак изготавливается из корня дерева арак. Изначально такие средства, относящиеся к восточной медицине, продавались в исламских магазинах и не были распространены в России.

Принцип работы такого средства гигиены достаточно прост.

"При смачивании водой палочка размокает, и ее структура становится похожей на современную щетку. Благодаря содержащимся в ней маслам и фитонцидам (веществам, подавляющим рост микробов) она и используется в гигиенических процедурах", – отметил специалист.

При этом он подчеркнул, что в целом само по себе применение такой альтернативы не опасно.

"Конечно, если использовать сивак на постоянной основе вместо обычной щетки, зубы не выпадут. Главное – регулярное применение и правильная техника чистки, но я не вижу значительных преимуществ сивака перед современными средствами гигиены и считаю его пережитком древних времен, когда не было пластмассовых щеток и чистящих паст", – пояснил эксперт.

"Голливудский стандарт"

В целом при чистке зубов в первую очередь важны знания и техника, подчеркнул Олег Бутенко.

Он отметил, что правильная гигиена полости рта состоит в том, чтобы пользоваться не просто щеткой и пастой, а делать правильные движения:



подметающие от шейки зуба к верхушке – смахивают пелликулу;

движения вперед-назад по верхушкам зубов;

круговые движения для зачистки.

Особенно опасны для зубов углеводы, в частности сладости, которые служат питательной средой для бактерий в полости рта: перерабатывая их, микробы выделяют кислоту, разрушающую эмаль. Поэтому, согласно рекомендации стоматолога, желательно очищать зубы после каждого приема пищи.

"Если нет возможности сделать это на работе, можно использовать раствор соды и соли (стакан теплой воды + ложка соды + ложка соли) – он снижает активность микробов. Жевательная резинка с ксилитом также помогает предотвратить прикрепление микрофлоры. При этом не стоит злоупотреблять агрессивными ополаскивателями на спиртовой основе – они убивают в том числе и полезную микрофлору. Это приводит к дисбалансу и росту патогенных форм", – отметил врач.

По его словам, профессиональная гигиена обязательна раз в полгода – для удаления твердого зубного налета, который является очагом хронической инфекции и вызывает пародонтит – воспаление десны и кости, приводящее к подвижности и потере зубов.

При этом стоматолог отметил, что природный цвет зубов может быть желтым, сероватым или синеватым, а не кристально белым, и это нормально.





Олег Бутенко стоматолог, челюстно-лицевой хирург Голливудский стандарт пришел из культуры кино. Важно помнить, что отбеливание происходит за счет окислителей, которые делают эмаль хрупкой. И грамотная работа требует обязательной реминерализации после процедуры, 5–7 сеансов. Причем перед отбеливанием нужно санировать полость рта (вылечить все кариесы), иначе агрессивный гель усугубит разрушение эмали.

В свою очередь, домашняя процедура отбеливания рискованна из-за возможного повреждения зубов, особенно при наличии кариеса.

"Подчеркну: нельзя путать эстетику с лечением. Многие пациенты просят сделать отбеливание до того, как вылечены кариозные полости, но это грубая ошибка. Отбеливающий гель проникает в микротрещины эмали и усиливает разрушение дентина", – добавил эксперт.

Чтобы результат профессионального отбеливания держался дольше, в первые 48 часов стоит исключить из рациона продукты, способные окрасить эмаль: кофе, красное вино, свеклу, томатный соус. Кроме того, важно соблюдать правила ухода за полостью рта и не пропускать плановые осмотры у стоматолога, заключил Бутенко.

