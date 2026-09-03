03 сентября, 16:09Происшествия
ВСУ ударили по детсаду и школе в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"
Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по детскому саду "Калинка" и школе в селе Скельки Васильевского муниципального округа Запорожской области. Об этом губернатор региона Евгений Балицкий сообщил в мессенджере MAX.
"Повреждена кровля, остекление, межпотолочное перекрытие. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", – говорится в публикации.
Ранее украинские беспилотники атаковали Подмосковье. Один из дронов врезался в многоквартирный дом в Кубинке, из-за чего там на нескольких этажах начались возгорания. Из здания вывели 10 человек.
Травмы получили два местных жителя, их доставили в больницу. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное, угрозы жизни нет.
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