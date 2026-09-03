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03 сентября, 16:17

Происшествия

Мужчина, застреливший напавшего на фельдшера в Москве, поблагодарил людей за поддержку

Фото: телеграм-канал SHOT

Москвич, который применил травматический пистолет, чтобы защитить девушку-фельдшера от неадекватного мужчины с лопатой у храма в ЮВАО, выразил благодарность всем, кто поддержал его. Об этом сообщает Mash.

Мужчине, которого зовут Денис, 36 лет. В интервью он рассказал, что после освобождения прочел все комментарии, обращенные к нему. В отличие от многих пользователей соцсетей, он не считает себя героем.

Денис рассказал, что заметил избивающего девушку человека, когда проходил мимо вместе с другом: они сразу же бросились на помощь. Увидев, как фельдшеру наносят удары лопатой, он посчитал, что вынужден применить травматику.

Мужчина признался, что сожалеет о смерти нападавшего. Сейчас его пистолет изъят полицией и признан вещественным доказательством по делу. Также Денис выразил надежду, что пострадавшая, с которой он собирается встретиться, скоро поправится.

Знакомые отзываются о Денисе как о человеке, который увлекается спортом, воспитывает ребенка и проводит много времени с родными.

Инцидент произошел у церкви святых Жен-Мироносиц в Марьине 1 сентября. Злоумышленник вел себя неадекватно, приставал к прихожанам, а затем с лопатой напал на прибывших по вызову врачей.

Он успел нанести несколько ударов по голове девушке-фельдшеру, но был застрелен случайным прохожим из травматического оружия. По данным медиков, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Уголовное преследование москвичу, применившему пистолет, не грозит.

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