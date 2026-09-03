Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 16:44

Спорт

Футболист Лука Модрич ответил критикам насчет своего возраста

Фото: AP Photo/Cesar Cebolla

Хорватский футболист, обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич ответил критикам насчет своего возраста. 40-летний спортсмен признался, что слушать подобные претензии утомительно, передает Marca.

Модрич отметил, что разговоры о его якобы преклонном по спортивным меркам возрасте начались еще в 2019 году, когда ему исполнилось 33 года. Но вопреки злым языкам после этого хорват выиграл две Лиги чемпионов, занял третье место на чемпионате мира в Катаре, дошел до финала Лиги наций и завоевал множество других титулов.

По мнению футболиста, возраст – это всего лишь цифра. Его обсуждение не задевает и не беспокоит Модрича, однако он признался, что ему надоело слышать упреки в "старости" каждый день. В то же время спортсмен воспринимает такую критику в качестве мотивации, чтобы снова и снова показывать, что "ты все еще можешь что-то делать в таком "преклонном" возрасте".

Ранее футболист Лионель Месси сообщил о завершении карьеры в сборной Аргентины по футболу. Спортсмен назвал такое решение болезненным, но указал, что сейчас для этого настал подходящий момент.

На такое решение футболиста отреагировала его супруга Антонелла Рокуццо. Она отметила, что годы карьеры Месси в сборной принесли много радости и трудностей.

Читайте также


спорт

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика