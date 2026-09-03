Футболист Лука Модрич ответил критикам насчет своего возраста

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Хорватский футболист, обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич ответил критикам насчет своего возраста. 40-летний спортсмен признался, что слушать подобные претензии утомительно, передает Marca.

Модрич отметил, что разговоры о его якобы преклонном по спортивным меркам возрасте начались еще в 2019 году, когда ему исполнилось 33 года. Но вопреки злым языкам после этого хорват выиграл две Лиги чемпионов, занял третье место на чемпионате мира в Катаре, дошел до финала Лиги наций и завоевал множество других титулов.

По мнению футболиста, возраст – это всего лишь цифра. Его обсуждение не задевает и не беспокоит Модрича, однако он признался, что ему надоело слышать упреки в "старости" каждый день. В то же время спортсмен воспринимает такую критику в качестве мотивации, чтобы снова и снова показывать, что "ты все еще можешь что-то делать в таком "преклонном" возрасте".

Ранее футболист Лионель Месси сообщил о завершении карьеры в сборной Аргентины по футболу. Спортсмен назвал такое решение болезненным, но указал, что сейчас для этого настал подходящий момент.

На такое решение футболиста отреагировала его супруга Антонелла Рокуццо. Она отметила, что годы карьеры Месси в сборной принесли много радости и трудностей.