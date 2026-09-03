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03 сентября, 17:41

Политика

МИД РФ вызвал посла Норвегии из-за ареста судна "Профессор Молчанов"

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Посол Норвегии Хейди Олуфсен вызвана в МИД России из-за ареста судна "Профессор Молчанов". Ей заявлен решительный протест, сообщила пресс-служба ведомства.

"Судно, арестованное по запросу Украины, принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Оно выполняло плановый рейс из Мурманска в российский поселок Баренцбург для доставки, в частности, сотрудников треста "Арктикуголь" и ученых", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, российские организации и граждане оказались в состоянии блокады из-за введенных Норвегией условий на Шпицбергене. Такие действия МИД назвал дискриминацией россиян и нарушением Договора о Шпицбергене 1920 года.

Олуфсен указали, что Россия не приемлет арест судна и активизировавшиеся действия Норвегии, направленные на ограничение законного присутствия Москвы на архипелаге. МИД РФ и другие компетентные ведомства будут добиваться снятия ареста с "Профессора Молчанова".

Кроме того, МИД, посольство и генконсульство РФ контактируют с представителями российских организаций и норвежскими властями. Экипаж и пассажиры судна получают необходимую консульско-правовую и другую помощь.

Норвежские власти задержали российское судно на Шпицбергене по запросу украинской компании "Нафтогаз" 2 сентября. Судебное постановление запрещает "Профессору Молчанову" покидать место стоянки до распоряжения губернатора Шпицбергена.

На судне находилась арктическая биеннале – скульпторы, художники и студенты в возрасте примерно от 18 до 70 лет и старше. Ее эвакуируют, используя судно Морспасфлота, выделенное Минтрансом.

При этом представитель береговой охраны Норвегии заявил, что ведомство и военные не принимали участия в захвате "Профессора Молчанова".

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