Эксперт Коломацкая предостерегла от общения в родительских чатах после 22:00

С началом сентября родители снова погрузились в пучину школьных чатов – мест, где деловое общение может превратиться в поток уведомлений, споров и бесконечных обсуждений. Как правильно вести себя в таких переписках и стоит ли реагировать на возможные провокации, разбиралась Москва 24.

"Оно вообще зачем?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/m_alina__life

С началом учебного года в жизни родителей снова активизировались школьные чаты – удобный инструмент для общения с учителями и другими родителями, который нередко превращается в источник стресса. В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения.

Одна из пользовательниц рассказала, что буквально накануне праздника чат вновь стал подавать "сигналы бедствия". За полчаса в мессенджере оказалось больше сотни уведомлений. Едва женщина начала разбирать старые, как прилетела новая порция.

"Я уже не знаю, как отключить уведомления, но при этом не пропустить что-то важное. Вчера из-за того, что я не увидела сообщение вовремя, мой ребенок остался без формы на физкультуру", – пожаловалась она.

Другие родители тоже возмущаются бессмысленностью обсуждений, отмечая, что из-за различных мелочей некоторые устраивают настоящие конфликты – некоторые пользователи Сети даже называют такие чаты "отдельным видом человеческих пороков".





пользователь Сети Это кошмар. Вечный вопрос: "Что будем дарить детям – пирожное в виде эскимо или пряник в виде колокольчика? Ответьте, пожалуйста, это важно". Какая вообще разница, одно стоит 190 рублей, другое – 130. Ну ладно, вопрос денег для многих действительно может быть критичным. А вот эти вопросы по типу: "Шарик будем делать зеленый или красный?" – вот оно вообще зачем?

Другая мама иронично назвала такие переписки "произведением народного искусства".

"Председательница родкома в классе дочери – тиран в юбке, клянусь. Она не берет никого себе в помощники, жалуется, что устает, но при этом отдавать свою почетную должность никому не собирается. Более того, со второй четверти она избавилась от казначея и стала им сама. Одному богу известно, как я попала в ее милость и меня вернули в рай группы класса. Но я на всякий случай отключила там звук и захожу раз в день, когда вижу, что сообщений уже 138", – рассказала женщина.

В комментариях нашлись и те самые "главари" чатов. Одна из мам, которая является председателем родительского комитета, тоже пожаловалась на свою судьбу.

"Тоже не кайфуем от этого! В этом году написали, что от класса будет один общий букет, чтобы родители не тратились. Но нет! Нашлась та, которая предложила купить каждому ребенку по цветку и подарить учителю. Идея не очень, но их же не переубедить", – уверена она.

И пока одни родители жаловались, что их удалили из чата за отказ сдавать деньги на нужды класса, другие признались, что готовы тратиться на любые цели, лишь бы их оставили в покое.





пользователь Сети Я всегда просто сдаю деньги, вообще не вникаю. Пряники, экскурсии, цветы. Я за любой кипеж, только чтобы не я его делала. Сколько угодно, кому угодно, на что угодно, только дайте нормально работать.

А одна мама и вовсе столкнулась с родительским чатом после того, как ее ребенок пошел в колледж. Женщина выразила искреннюю надежду на то, что, когда совершеннолетний устроится на работу, там такого испытания для нее уже не будет.

Уловить суть

Как отметила в разговоре с Москвой 24 специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая, в школьных родительских чатах важно придерживаться определенных правил, чтобы избежать конфликтов и упорядочить общение.

Прежде всего следует соблюдать временные рамки: не отправлять несрочные сообщения после 22:00, чтобы не нарушать личное пространство других участников.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям В общем чате приветствуется учтивость, но излишние слова благодарности и бессодержательные фразы не нужны. Для быстрого взаимодействия удобно использовать смайлы или опросы – так информация воспринимается легче, а обсуждение становится лаконичнее.

Чтобы сообщения легко читались, каждое из них должно содержать одну завершенную мысль. Сложные тексты лучше разбивать на смысловые абзацы: это помогает быстрее уловить суть и избежать недопонимания.

При возникновении разногласий важно опираться на факты и аргументы, избегая эмоциональных перепалок. Если же конфликт возникает между двумя участниками, его следует немедленно переводить в личный диалог, не выставляя на публичное обсуждение, заключила специалист.

В свою очередь, детский психолог Наталья Искра пояснила в разговоре с Москвой 24, что родительские конфликты в чатах имеют глубокую психологическую подоплеку.

Это объясняется тем, что для многих взрослых воспитание детей становится формой самореализации, а успехи ребенка воспринимаются как личный проект. Любая неудача или сложная ситуация в школе считывается родителем как собственная несостоятельность. Это усиливает эмоциональную вовлеченность и накаляет обстановку, предупредила эксперт.

По мнению Натальи Искры, дополнительным фактором становится перенос собственного детского опыта. Даже мелкий инцидент способен вызвать сильную реакцию, если у взрослого в прошлом были затяжные травмирующие события. То есть внешний конфликт часто отражает внутренние переживания родителя, а не только реальную проблему школьника.





Наталья Искра детский психолог Чтобы избежать конфликтов в родительских чатах, важно придерживаться нескольких правил. Прежде всего следует использовать так называемые я-высказывания – формулировать мысли от первого лица, говоря о собственных ощущениях и мнении, а не о других участниках. Например, вместо оценки чужой позиции стоит сказать, что конкретная идея не подходит или вызывает несогласие. Кроме того, нельзя переходить на личности: необходимо отделять человека от его слова и поступков, избегая оскорбительных эпитетов и обзывательств.

Если родитель уже вовлечен в конфликт в чате, важно уметь вовремя остановиться и не усугублять ситуацию. Важно осознавать, что происходящее чаще всего направлено не против конкретного человека, а в сторону высказанного мнения или позиции. Это тоже помогает отделить личность собеседника от его слов и снизить личную вовлеченность, уточнила эксперт.

На эмоциональном уровне эффективны дыхательные техники, например по квадрату: вдох, задержка, выдох, задержка – все на равное количество счетов. Также помогают техники переключения внимания, например поиск предметов определенного цвета в комнате, посоветовала психолог.

Осторожнее с выражениями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

При этом важно помнить, что за некорректное поведение в чате можно получить реальное наказание, предупредила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.

Она отметила, что, если один называет другого обидным словом или использует сравнения вроде "толстая корова", это может быть расценено как оскорбление.





Алла Георгиева юрист Для кого-то подобные выражения кажутся обычной разговорной речью, однако юридически значимым является не личное восприятие, а толкование слова по словарю. Если выражение признается оскорбительным, за ним следуют последствия. За подобное предусмотрена ответственность по соответствующей статье 5.61 КоАП РФ. В случае нарушения граждан ждет штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей.

Специалист уточнила, что клеветать также недопустимо. Например, это относится к ситуации, если председатель родительского комитета собирает деньги, при этом все знают, на что и строго по чекам, но кто-то начинает обвинять его в присвоении средств или воровстве без доказательств. В данном случае действия могут быть расценены как клевета (128.1 УК РФ).

Даже если речь идет о небольших суммах, такие заявления могут не соответствовать действительности и повлечь ответственность. В таком случае предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов, предупредила Георгиева.

"Кроме того, даже сказанное в переносном значении выражение вроде "я тебя убью" может быть воспринято как реальная и умышленная угроза. Особенно если это опубликовано в публичном пространстве мессенджера. Никто не может точно определить, является ли такое заявление фигурой речи или действительным намерением", – отметила эксперт.

Наказание в данном случае наступает по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (119 УК РФ). Санкции варьируются от обязательных работ до 480 часов до лишения свободы на срок до 2 лет.





Алла Георгиева юрист В качестве доказательств в суде могут использоваться скриншоты переписки, однако их достоверность может быть оспорена, особенно если речь идет о мессенджерах, где сообщения легко удалить. В таких случаях надежным подтверждением служит протокол нотариуса, фиксирующий осмотр цифровых доказательств.

До суда лицо, чьи права нарушены, вправе направить виновнику претензию с описанием события и требованием компенсации в разумный срок. Сумма должна быть соразмерна обстоятельствам.

"При отсутствии удовлетворения требований потерпевший имеет право подать иск о взыскании компенсации морального вреда, включив в него расходы на нотариуса, юриста и госпошлину. Судебная практика по таким делам не всегда предусматривает большие суммы, но шансы на взыскание есть", – уверена юрист.

Количество участников чата также значимо: чем больше людей имеют доступ к оскорбительной или клеветнической информации, тем выше может быть компенсация морального вреда.

"Даже если в чате всего 2–3 человека, это все равно является нарушением. Однако при большем числе свидетелей (например, 100 участников) сумма взыскания, как правило, возрастает. Состав участников может включать родителей, бабушек, дедушек и учителей", – подчеркнула специалист.

Чем больше людей увидят порочащую информацию, тем серьезнее последствия. В целом за клевету предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 160 часов, заключила Георгиева.