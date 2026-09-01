Акция "Сбавь скорость – дети!" прошла в День знаний в ЮЗАО

Фото: Тимофей Мелентьев

В День знаний на юго-западе Москвы состоялась социальная акция "Сбавь скорость – дети!", направленная на повышение безопасности дорожного движения. Инициаторами мероприятия стали представители районных молодежных палат.

Порядка 50 столичных активистов и общественников в этот день дежурили возле пешеходных переходов у образовательных учреждений с информационными плакатами, призывающими автомобилистов к внимательности на дороге. Акция распространилась на восемь локаций в разных районах ЮЗАО, в том числе на пешеходные зоны у школ № 117 и 1514 в Ломоносовском, № 1273 в Конькове и № 1279 в Зюзине.

Мероприятие призвано привлечь внимание автомобилистов к необходимости снижать скорость вблизи учебных заведений, особенно в начале учебного года, когда дети возвращаются к привычным маршрутам.

Эксперт РАН Дмитрий Назаров, присоединившийся к акции, отметил, что повышение безопасности всех участников дорожного движения является одной из основных задач национального проекта "Инфраструктура для жизни". По его словам, город регулярно улучшает уличные пространства, особенно рядом с социальными объектами.

Он напомнил, что только в 2025 году в столице появилось 648 новых переходов, 19 из которых на юго-западе города. Специалисты установили светофор на перекрестке улиц Наметкина и Профсоюзной, что сделало маршрут к зданию школы-сада № 1 еще более безопасным. В 2026-м в Москве планируется улучшить движение у более чем 25 школ, спортивных и досуговых центров, а также 25 медицинских объектов.

Перед началом учебного года дорожные кураторы Центра организации дорожного движения осмотрели улицы возле школ во всех административных округах Москвы. В этом году они исследовали местность вблизи 917 объектов образования, в том числе 39 учреждений на территории ЮЗАО. Они проверили, насколько безопасны пешеходные маршруты, оценили состояние дорожных знаков и переходов. Также этим летом дорожные службы нанесли свыше 10 тысяч дублирующих знаков "Осторожно, дети!".

С 2016 года дорожные кураторы ЦОДД ежегодно реализуют более тысячи проектов, улучшающих движение. В 2026-м в городе будет создано около 300 новых пешеходных переходов и 130 островков безопасности. Для ЮЗАО к настоящему моменту составили 95 новых схем. При этом всегда учитываются пожелания жителей районов.

Некоторые работы уже завершены. Например, на Севастопольском проспекте сделали семь новых регулируемых разворотов, а на Ленинском и Ломоносовском проспектах добавили вафельную разметку.

Ранее стало известно, что специалисты ЦОДД за 10 лет реализовали в столице более 500 крупных проектов по переразметке дорог. Среди них – дополнительные полосы, новые развороты, турбокольцевые перекрестки. Это помогает водителям сократить время в пути и повышает безопасность.

