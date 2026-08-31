Биолог Глазков предостерег от попыток поймать забравшуюся в дом летучую мышь голыми руками

Жители нескольких российских регионов пожаловались на резкое увеличение числа летучих мышей, которые все чаще залетают в жилые дома, сообщили СМИ. С чем связано нашествие и как защитить свое жилье, разбиралась Москва 24.

Переносчики инфекций

Фото: телеграм-канал Baza

Жители сразу нескольких российских регионов сообщили о резком увеличении числа летучих мышей, которые залетают в дома. Незваные гости часто появляются в Ленинградской, Нижегородской и Омской областях, Татарстане, Бурятии и Забайкальском крае, сообщает телеграм-канал Baza. Мыши проникают в квартиры через окна, балконы и двери, появляются в подъездах и у входов в здания, а также кружат возле домов.

Также летучую мышь без одного крыла спасли в храме Василия Блаженного в Москве. Сотрудники поместили животное в коробку с вентиляцией и связались с профильными службами, которые доставили мышь в Московский зоопарк, где ей оказали необходимую помощь.

Эколог Владимир Пинаев объяснил, что причиной "нашествия" стала сезонная миграция и распад выводковых колоний. По его словам, молодые и перелетные особи ищут новые убежища и нередко принимают окна и высотные здания за естественные укрытия.

При этом врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Москвой 24 предупредил, что любой укус или царапина от летучей мыши должны считаться потенциально опасными и в таких случаях желательно сразу обратиться в травмпункт.



Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Они являются переносчиками многих инфекций, потому что это дикое животное, и их пасть, как правило, инфицирована. Если нет возможности обратиться к врачу немедленно, нужно сделать это при первой же возможности.

При этом сама по себе летучая мышь не нападает – у нее нет в этом необходимости, она лишь защищается. Плюс важно помнить, что ее испражнения тоже опасны для человека.

"Поэтому после какого-либо контакта с мышью или ее следами жизнедеятельности обязательно нужно обработать руки, тщательно вымыться. Плюс если зверь ведет себя подозрительно дружелюбно, скорее всего, это тоже связано с каким-то заболеванием", – добавил он.

На зимовку?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал в беседе с Москвой 24, что летучие мыши залетают в квартиры по двум основным причинам. Первая – в поисках еды.

"Бывает, что некоторые оставляют окно открытым с включенным светом, в квартиру залетают насекомые, а потом, когда свет выключается, летучие мыши прилетают вслед за ними", – пояснил эксперт.

Вторая причина, актуальная именно сейчас, – животные начинают искать места для зимовки. Если балкон или лоджия обшиты досками, достаточно щели в 3 сантиметра, чтобы животное залезло под обшивку, и так особи могут зимовать десятками, а то и сотнями, добавил биолог.

"Если животное залетело в комнату, первое, что нужно сделать, – убрать кошек и собак, потому что питомцы могут поймать и съесть мышь, что опасно. Самый безобидный сценарий – открыть настежь окно, выключить свет и подождать, пока она улетит сама", – посоветовал Глазков.

Если рукокрылое дезориентировано, можно взять махровое полотенце и аккуратно его накрыть. Также если есть строительные кожаные перчатки, нужно использовать их, но ни в коем случае не брать мышь голыми руками или в обычных тканевых перчатках.

Поймав летучую мышь, надо вынести ее на улицу: не стоит выпускать ее с балкона или из окна, если квартира расположена высоко, – рукокрылое может не успеть сориентироваться и в итоге разбиться.



Павел Глазков кандидат биологических наук Важно поднять животное на вытянутой руке и отпустить. На землю его сажать нельзя, потому что мышам оттуда не взлететь из-за строения крыльев, к тому же коты или собаки способны напасть на них.

Если же мышь травмирована, эксперт порекомендовал отпускать ее над травой или подойти к дереву с шершавой корой и посадить на ствол – животное зацепится и забежит вверх, где дождется нужных ему условий.

"Если мышь залетела в дом ночью, а обнаружить ее удалось только утром, днем лучше не выпускать ее в свободный полет – это ночной житель. Можно аккуратно поймать ее, посадить в коробку и дождаться вечера", – посоветовал он.

В случае, когда у летучей мыши травма и есть возможность обратиться за помощью, то стоит связаться со специалистом по реабилитации рукокрылых в зоопарке. Также есть группы волонтеров в соцсетях во многих городах: добровольцы консультируют, приезжают и забирают травмированных животных на реабилитацию, заключил биолог.