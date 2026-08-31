Стилист Шеди: дофаминовые оттенки и узкие брюки окажутся в моде осенью 2026 года

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Яркие цвета, приталенные силуэты и объемные фактуры будут в тренде осенью 2026 года. Об этом Москве 24 рассказала стилист Мария Шеди.

По ее словам, каждой осенью в моду возвращаются глубокие сложные оттенки: бордовый, вишневый, оливковый, шоколадный.

"Особенно актуально выглядят вещи из кожи в винной гамме: плащи, куртки, юбки. Также на подиумах можно увидеть очень много синего: от "электрик-блу" до "нави" – темного, почти черничного", – отметила эксперт.

Кроме того, у дизайнеров в этом сезоне остаются популярными так называемые дофаминовые оттенки, которые раньше были актуальны весной и летом: ярко-красный, фуксия, насыщенный розовый, бирюзовый аквамариновый, персиковый, фиолетовый, горчично-желтый. Причем их можно использовать не только в акцентных вещах, но и собирать полноценный яркий образ, подчеркнула стилист.





Мария Шеди стилист Очень интересный поворот происходит в плане силуэтов. Последние несколько лет мы жили в огромных жакетах, широких брюках – вещах на несколько размеров больше, которые скрывают тело. Но сейчас одежда постепенно "заужается", причем как в мужской, так и в женской моде. В тренде – подчеркнутая талия, поэтому на показах можно увидеть много образов с ремнями, которые приталивают все: и пальто, и шубы.

При этом плечи могут оставаться достаточно широкими, архитектурными, что создает игру пропорций на контрасте с тонкой талией, добавила стилист.



"В моду возвращаются и более узкие брюки: "сигареты", варианты со штрипками, леггинсы, скинни. Но я бы не воспринимала это как призыв немедленно выбросить широкие модели, потому что в современной моде редко происходит очень резкая смена. Просто теперь есть альтернатива", – подчеркнула Шеди.

Однако от тотального оверсайз стоит уходить. То есть огромный жакет, такие же брюки и куртка уже не будут выглядеть так свежо, как несколько лет назад. Поэтому, если все же хочется оставить объемный верх, следует добавить узкий низ.

Помимо этого, осенью прослеживается выраженный тренд на тактильность, когда в образе появляются вещи из приятных на ощупь материалов: бархата, замши, мягкой кожи, овчины, меха, жаккарда, также в моде кружева.





Мария Шеди стилист Трендовой остается спорт-эстетика. Особенно актуальны различные олимпийки, куртки с большими карманами, ветровки.

В целом же этой осенью необязательно полностью менять гардероб в погоне за модой. Достаточно будет добавить в образ интересный яркий цвет, обозначить талию и заменить одну привычную фактуру, например гладкую ткань, на трендовую замшу, кожу или бархат, отметила Шеди.

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