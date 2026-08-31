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31 августа, 17:44

Общество

Врачи в Подмосковье удалили из матки пациентки полип размером с огурец

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Подольского родильного дома провели операцию по удалению из матки пациентки полипа эндометрия, размеры которого сопоставимы с небольшим огурцом. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Женщина поступила в медучреждение с жалобами на кровотечение. Обследование указало на наличие образования на слизистой матки – полипа эндометрия, который, как правило, крепится к стенке тонкой "ножкой" или широким основанием.

Как отметили в ведомстве, размеры полипа, который достиг 8 сантиметров в длину и 1,5 сантиметра в ширину, являются аномальными.

В пресс-службе пояснили, что в 99% случаев подобные доброкачественные образования почти не превышают размера крупной вишни – около 1–2 сантиметров. При этом размер самой матки составляет всего 7–8 сантиметров, поэтому столь крупный нарост растягивает орган изнутри и деформирует его стенки. Это может привести к перекручиванию крепления и даже некрозу тканей.

Хирург Подольского родильного дома Федор Богославский отметил, что сосуд, который питает полип, не способен обеспечить необходимым количеством крови и кислорода такую массу тканей. Поэтому чаще всего нарост усыхает при достижении 3–4 сантиметров. В данном случае этого не произошло.

Кроме того, полип долгое время никак не беспокоил пациентку. У нее не было обильных менструаций и болей внизу живота.

В ходе вмешательства образование удалили вместе с "ножкой" и питающим сосудом, что исключило возможность рецидива. Операция прошла без осложнений, женщину уже выписали.

Ранее врачи Морозовской детской больницы помогли 12-летней девочке с большими образованиями в двух яичниках, которые сдавливали органы. В ходе малоинвазивной лапароскопической операции через три прокола хирурги удалили образования и сохранили здоровые ткани. Уже через три дня пациентка была отпущена домой.

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