Глава дипслужбы ЕС Каллас заявила о задержании танкера "теневого флота" России

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Корабли Евросоюза остановили в Средиземном море танкер под флагом Камеруна, который якобы перевозил российскую нефть. Об этом глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила в соцсети X.

По ее словам, судно MV SUN было перехвачено 30 августа в рамках операции IRINI. Она утверждает, что танкер использовал фальшивый флаг. MV SUN стал шестым судном "теневого флота", остановленным для проверки европейскими странами с начала года.

Своими действиями ЕС, указала Каллас, якобы пытается прикрыть финансирование экономики России за счет продажи нефти. Она назвала такой сбыт нелегальным, так как РФ, перевозчики и покупатели игнорируют установленный Брюсселем потолок цен на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность формирования специальной военно-морской комиссии для задержания подсанкционных судов в Балтийском и Северном морях. Евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер рассказал, что сообщество прорабатывает более жесткий подход к борьбе с "теневым флотом".