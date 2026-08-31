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Евросоюз обсуждает возможность создания специальной военно-морской миссии для задержания подсанкционных судов в Балтийском и Северном морях. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата Европарламента от Люксембурга Фернана Картхайзера.

По его словам, ЕС прорабатывает более жесткий подход к борьбе с так называемым теневым флотом. Меры могут включать запрос предварительного разрешения от третьих государств на контроль их судов и при необходимости принятие мер против них. Картхайзер отметил, что для Евросоюза по географическим причинам проще всего сосредоточиться именно на Балтийском и Северном морях.

Евродепутат также указал на правовые риски: санкции ЕС не утверждены Совбезом ООН, поэтому многие страны могут счесть принудительные меры незаконными или недостаточно обоснованными с точки зрения международного права.

Он также предупредил, что военно-морские силы ЕС ограничены, а их географический охват скромен. Если сообщество начнет навязывать нежелательный контроль третьим странам, те могут принять ответные меры, например, в Тихом или Индийском океанах.

Картхайзер обратил внимание на зависимость ЕС от импорта российских ископаемых энергоносителей в момент, когда обсуждается обеспечение соблюдения санкций в открытом море. Он напомнил, что с января по осень 2027 года ЕС планирует постепенно прекратить весь импорт газа из России, хотя собственные запасы союза необычно малы, а энергетические потребности Украины лягут дополнительным бременем.

Депутат Европарламента Тьерри Мариани, в свою очередь, заявил, что военно-морская миссия Евросоюза станет еще одним шагом к конфликту с Россией. Он подчеркнул, что подобные действия не были бы просто таможенной проверкой, а превратились бы в военно-морскую блокаду и серьезное посягательство на свободу судоходства. По его мнению, ЕС должен искать мир, а не новые поводы для эскалации.

Мариани добавил, что такая миссия объединила бы Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Эстонию и Швецию – страны, которые годами добивались подобных действий под предлогом "гибридных угроз". Он также раскритиковал Еврокомиссию и главу евродипломатии Каю Каллас за слишком быстрое продвижение по Украине, отметив, что их подталкивают страны Балтии, подстрекающие весь ЕС к большему конфликту с Москвой.

Ранее в МИД РФ заявили, что задержание танкеров якобы "теневого флота" странами Евросоюза ведет к росту цен на нефть и может ударить по самим европейцам. По словам дипломатов, незаконные действия Франции и других европейских стран подрывают свободу судоходства и мировой торговли, создают нежелательные прецеденты.